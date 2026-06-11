EAU y el Grupo Banco Mundial exploran oportunidades para reforzar la cooperación financiera y de desarrollo

DUBÁI, 11 de junio de 2026 (WAM) -- Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Asuntos Financieros, se reunió con Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones del Grupo Banco Mundial, en la sede del Ministerio de Finanzas en Dubái para abordar fórmulas que permitan reforzar la asociación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y el Grupo Banco Mundial (GBM), así como las prioridades globales compartidas y las oportunidades para ampliar la cooperación financiera y de desarrollo.

Al encuentro asistieron Younis Haji AlKhoori, subsecretario del Ministerio de Finanzas; Ali Abdullah Sharafi, subsecretario adjunto para Relaciones Financieras Internacionales del ministerio; Ousmane Dione, vicepresidente del Banco Mundial para Oriente Próximo y Norte de África, Afganistán y Pakistán; Ayat Soliman, directora de Estrategia y Operaciones del Banco Mundial; Iva Haml, representante residente del Grupo Banco Mundial en los EAU; además de varios responsables y especialistas de ambas partes.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini destacó la profunda asociación estratégica entre los EAU y el Grupo Banco Mundial, que describió como un modelo avanzado de cooperación internacional basado en el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de soluciones innovadoras para apoyar prioridades comunes a escala regional y mundial.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Finanzas mantiene su compromiso de ampliar la colaboración con el GBM para mejorar la eficiencia gubernamental, impulsar el desarrollo sostenible y generar nuevas oportunidades de cooperación en sectores económicos y de desarrollo estratégicos.

Al Hussaini subrayó que la innovación, la inteligencia artificial y el intercambio de conocimientos se han convertido en pilares fundamentales de la agenda conjunta de desarrollo, y destacó la importancia de aprovechar las tecnologías avanzadas para acelerar el crecimiento sostenible, aumentar la productividad y reforzar sistemas resilientes capaces de responder a las transformaciones globales.

Añadió que la cooperación en ámbitos como la inclusión financiera, el agua, el desarrollo urbano y la reducción de la burocracia refleja un compromiso compartido para desarrollar soluciones prácticas y eficaces frente a los desafíos globales más urgentes.

Durante la reunión, ambas partes revisaron los avances del Programa Nacional de Desarrollo de Talento en el Grupo Banco Mundial, lanzado en abril como parte del marco más amplio de cooperación entre los EAU y la institución internacional.

También analizaron la importancia de la designación de Abu Dabi como sede de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2029, un hito que pone de relieve el creciente peso internacional de los EAU y la confianza de la comunidad financiera mundial en su capacidad organizativa.

Las conversaciones abordaron además oportunidades para elevar el nivel de la asociación estratégica entre los EAU y el Grupo Banco Mundial y ampliar la cooperación en áreas de interés común.

La colaboración entre los EAU y el Grupo Banco Mundial se sustenta en un marco cada vez más amplio de cooperación institucional y basada en el conocimiento, que incluye asociaciones para el intercambio de conocimientos e iniciativas de cofinanciación. Esta cooperación refleja el compromiso compartido de impulsar soluciones innovadoras para el desarrollo, fomentar el intercambio de experiencias y apoyar las prioridades nacionales y globales en materia de desarrollo sostenible, innovación y eficiencia gubernamental, reforzando al mismo tiempo el papel de los EAU como socio activo en los esfuerzos internacionales de desarrollo.