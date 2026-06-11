Abdullah bin Zayed mantiene una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Kuwait

ABU DABI, 11 de junio de 2026 (WAM) -- El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait.

Durante la llamada, ambos ministros abordaron la situación general en la región y condenaron enérgicamente la reanudación de los ataques hostiles iraníes con misiles y drones contra Kuwait.

El jeque Abdullah reafirmó la plena solidaridad de los EAU con el Estado hermano de Kuwait y su apoyo a todas las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad y estabilidad, así como para proteger a sus ciudadanos y residentes.

Asimismo, subrayó que la seguridad del Estado de Kuwait es una parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo.