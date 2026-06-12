El presidente de los EAU concede la Orden de la Unión a Martin L. Edelman

ABU DABI, 12 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha concedido la Orden de la Unión a Martin L. Edelman, destacado experto jurídico y asesor internacional, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de las asociaciones estratégicas globales de los EAU y a su apoyo a la visión de desarrollo económico del país.

El presidente elogió a Edelman por sus pioneras aportaciones jurídicas y de asesoramiento a lo largo de décadas de cooperación con numerosas instituciones de inversión y organismos económicos de los EAU, así como por su apoyo al fortalecimiento de las relaciones y alianzas internacionales que han contribuido a consolidar la posición del país como centro mundial de negocios e inversión.

Por su parte, Edelman expresó su agradecimiento al presidente y afirmó sentirse honrado por recibir esta distinción. Asimismo, elogió la ambiciosa visión económica de los EAU, basada en asociaciones estratégicas internacionales e inversiones sostenibles, especialmente en los ámbitos de la innovación y la tecnología, factores que han contribuido a convertir al país en un modelo de referencia a escala mundial.

A la ceremonia de imposición de la condecoración asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Theyab bin Zayed Al Nahyan; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Autoridad Zayed para las Personas con Determinación; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; así como varios jeques y altos funcionarios.