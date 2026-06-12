Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Filipinas con motivo del Día de la Independencia

ABU DABI, 12 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron asimismo mensajes similares de felicitación al presidente Marcos con motivo de la celebración.