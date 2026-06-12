Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Rusia con motivo del Día de Rusia

ABU DABI, 12 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Vladímir Putin, presidente de la Federación de Rusia, con motivo del Día de Rusia.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron asimismo mensajes similares de felicitación al presidente Putin y al primer ministro Mijaíl Mishustin.