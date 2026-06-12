Los EAU brindan apoyo para contener el brote de ébola

ABU DABI, 12 de junio de 2026 (WAM) -- Por directrices del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, los EAU han proporcionado apoyo para reforzar los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinados a contener el brote de ébola en África. La ayuda se canalizó a través de la Agencia de Ayuda de los Emiratos.

El jeque Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, reafirmó el compromiso de los EAU de proporcionar asistencia urgente para mitigar el impacto de las crisis y los desastres como parte de su misión humanitaria y de su responsabilidad global. «Los EAU están decididos a apoyar la lucha contra las enfermedades y epidemias que amenazan a la humanidad en cualquier lugar del mundo, en coordinación con gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones regionales competentes», explicó.

Asimismo, añadió: «Los informes y datos de la Organización Mundial de la Salud han demostrado la gravedad de la propagación activa de la cepa transfronteriza del virus del ébola Bundibugyo. Esto exige redoblar los esfuerzos internacionales para evitar su transmisión entre diferentes grupos de edad en África, un objetivo en el que los EAU trabajan en colaboración con diversos gobiernos y organismos de las Naciones Unidas».

El jeque Shakhbout señaló también que los EAU continúan prestando apoyo sanitario integral a las comunidades afectadas mediante el suministro de ayuda médica, vacunas autorizadas y medicamentos esenciales, además de colaborar con organizaciones internacionales y locales para garantizar la mejor atención posible en los centros de tratamiento designados.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió recientemente de que el brote de ébola en la República Democrática del Congo seguía fuera de control. Entre los principales desafíos mencionó la dificultad para aislar y supervisar a los contactos de las personas infectadas, y subrayó la necesidad de alcanzar una tasa de aislamiento del 90% para frenar la propagación de la enfermedad.