Abdullah bin Zayed y la ministra de Exteriores de Canadá abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 12 de junio de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus repercusiones para la seguridad marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial durante una conversación telefónica con Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá.

Ambas partes también analizaron la importancia de reforzar los esfuerzos internacionales para alcanzar una paz duradera en la región y preservar la paz y la seguridad tanto regionales como internacionales.

Los dos ministros examinaron asimismo diversas cuestiones de interés común relacionadas con las relaciones entre los EAU y Canadá, las vías de cooperación conjunta y las formas de fortalecerlas en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países.