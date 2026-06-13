EAU niega categóricamente las informaciones que alegan una transferencia de fondos a Irán

ABU DABI, 13 de junio de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha rechazado de forma categórica las informaciones publicadas por algunos medios internacionales que afirman que se han transferido fondos desde los EAU a la República Islámica de Irán, incluidas las acusaciones relativas a una supuesta transferencia de 3.000 millones de dólares.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que estas afirmaciones son completamente falsas y carecen de fundamento, y subrayó que ningún fondo iraní congelado ha sido liberado, transferido o canalizado a través de Emiratos Árabes Unidos.

El ministerio también instó a los medios de comunicación a actuar con rigor, recurrir a fuentes oficiales y abstenerse de publicar o difundir información no verificada y acusaciones infundadas.