Los presidentes de Emiratos y Mozambique abordan el fortalecimiento de la cooperación bilateral en una conversación telefónica

ABU DABI, 13 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Mozambique, Daniel Chapo.

Durante la conversación, ambos dirigentes abordaron la cooperación entre los EAU y Mozambique y las oportunidades para reforzar los vínculos bilaterales, especialmente en los ámbitos de la economía, la inversión, las energías renovables y el desarrollo sostenible, en apoyo de las prioridades de desarrollo y los intereses comunes de ambos países.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de impulsar asociaciones para el desarrollo basadas en el beneficio mutuo y los intereses compartidos, de manera que contribuyan a la prosperidad y al crecimiento de ambos países y de sus pueblos.