Tres convoyes de ayuda de Emiratos entran en Gaza con 544 toneladas de suministros humanitarios en el marco de la Operation Chivalrous Knight 3

RAFAH, 14 de junio de 2026 (WAM) -- Tres convoyes humanitarios de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza, compuestos por 42 camiones que transportaban 544 toneladas de ayuda alimentaria, paquetes de alimentos y material de refugio, como parte de la Operation Chivalrous Knight 3, en apoyo al pueblo palestino y para contribuir a cubrir sus necesidades humanitarias en medio de las difíciles condiciones que atraviesa el enclave.

El equipo humanitario emiratí en la ciudad egipcia de Al Arish continúa, a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de los EAU, preparando y enviando de forma permanente asistencia humanitaria y de socorro a Gaza.

La ayuda se distribuye mediante un mecanismo organizado que tiene en cuenta las necesidades sobre el terreno y garantiza la clasificación, carga y transporte de los suministros para facilitar su llegada a los beneficiarios dentro de la Franja.

El equipo trabaja en cooperación y coordinación con socios estratégicos de entidades gubernamentales competentes y organizaciones del sector privado de la República Árabe de Egipto, cuyos importantes esfuerzos respaldan la implementación de la Operation Chivalrous Knight 3 y facilitan el movimiento de la ayuda humanitaria, contribuyendo al éxito de esta misión y a la continuidad del flujo de suministros de socorro destinados al pueblo palestino.

Esta estrecha cooperación refleja los profundos lazos fraternales e históricos entre Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe de Egipto, y pone de manifiesto el compromiso de ambos países hermanos con el apoyo a la acción humanitaria conjunta y con el alivio del sufrimiento de la población de Gaza.

La Operation Chivalrous Knight 3 reafirma el compromiso permanente de los EAU de apoyar al pueblo palestino mediante la prestación de diversas formas de asistencia humanitaria y de emergencia, reflejando el histórico enfoque emiratí basado en la generosidad, la solidaridad y la ayuda a las personas afectadas y necesitadas.