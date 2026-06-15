Los EAU subrayan la importancia del diálogo, la diplomacia y el respeto del derecho internacional para reforzar la seguridad y la estabilidad regionales

ABU DABI, 15 de junio de 2026 (WAM) -- A la luz del anuncio del acuerdo alcanzado sobre un Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, Emiratos Árabes Unidos ha reafirmado la importancia de dar prioridad al diálogo y la diplomacia, así como de respetar el derecho internacional, de forma que se refuercen la seguridad y la estabilidad en la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores destacó la importancia de cumplir plenamente las disposiciones del acuerdo, garantizando un cese inmediato y total de las hostilidades en la región, el respeto de la soberanía de los Estados y de los principios de buena vecindad, la estricta observancia del derecho internacional y la protección de las rutas marítimas y de la libertad de navegación internacional, incluido el tránsito ininterrumpido a través del estrecho de Ormuz, contribuyendo así a la seguridad, la estabilidad y la prosperidad económica tanto a escala regional como mundial.

El ministerio elogió los esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contribuyeron a alcanzar este acuerdo, así como la aportación de los países y partes implicadas en apoyo de estas iniciativas.

Asimismo, subrayó la importancia de continuar las negociaciones para consolidar los avances logrados y alcanzar resultados sostenibles.

Por último, el ministerio reiteró el respaldo de los EAU a todos los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad y a promover el diálogo y la diplomacia como vía preferente para resolver las crisis regionales e internacionales, de manera que se favorezcan los intereses de los pueblos de la región y se impulsen las oportunidades de desarrollo y prosperidad.