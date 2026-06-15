El presidente de Emiratos aborda las relaciones bilaterales y la situación regional con Al Sisi durante una visita fraternal a Egipto

EL CAIRO, 15 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, durante una visita fraternal a la República Árabe de Egipto.

Ambos dirigentes abordaron las sólidas relaciones entre Emiratos y Egipto y la cooperación en diversos ámbitos, especialmente en sectores relacionados con el desarrollo, así como las oportunidades para seguir reforzando los vínculos bilaterales en beneficio de los intereses comunes y de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de mantener consultas continuas sobre diversas cuestiones a la luz de los desafíos compartidos que afronta la región.

Las dos partes examinaron varios asuntos regionales e internacionales de interés común, en particular los acontecimientos en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales. En este contexto, subrayaron la importancia de trabajar para promover la paz y la estabilidad como bases fundamentales para el desarrollo y para construir un futuro más próspero para los pueblos de la región.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, Mohamed bin Zayed fue recibido por el presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi.

El presidente emiratí estuvo acompañado durante la visita por una delegación integrada por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; además de varios ministros y altos funcionarios.