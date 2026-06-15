El presidente de Emiratos participará en la cumbre del G7 organizada por Francia

ABU DABI, 15 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participará en la 52.ª cumbre del G7, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Évian-les-Bains, por invitación del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

La invitación a los EAU para participar en la cumbre refleja el reconocimiento internacional del que goza el país y su papel en la promoción de la cooperación internacional y en la búsqueda de soluciones a los desafíos comunes.