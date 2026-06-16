Etihad Airways amplía sus operaciones de verano con un 10% más de capacidad

ABU DABI, 15 de junio de 2026 (WAM) – Etihad Airways afronta la mayor temporada de verano de su historia, con más de 300 vuelos diarios, niveles de ocupación cercanos a máximos históricos y el lanzamiento o la reanudación de nueve destinos en cuestión de días, en un contexto de creciente demanda de viajes hacia, desde y a través de Abu Dabi.

Este hito se produce mientras la aerolínea mantiene su rápida trayectoria de crecimiento. La capacidad para la temporada de verano ha aumentado un 10% respecto al año anterior, respaldada por una flota que cuenta con 23 aeronaves más que en el mismo periodo de 2025. Con vuelos que registran factores de ocupación cercanos al 90%, la compañía está experimentando una fuerte demanda en toda su red, que abarca Europa, Asia, Norteamérica, África y Oriente Próximo.

Entre el 11 y el 14 de junio, Etihad inauguró cuatro nuevas rutas en cuatro días, conectando Abu Dabi con Cracovia, Palma de Mallorca, Damasco y Zanzíbar. Esta semana, la aerolínea también reanuda cinco populares destinos estacionales: Míkonos y Málaga desde el 15 de junio, Santorini a partir del 16 de junio, Niza desde el 19 de junio y Al Alamein a partir del 16 de julio.

Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways, afirmó: «Hoy, Etihad transporta a más pasajeros que nunca a más destinos que nunca. Operamos más de 300 vuelos diarios, con niveles de ocupación cercanos a récords históricos, y conectamos Abu Dabi con más destinos que en cualquier otro momento de nuestra historia».

«Solo esta semana hemos inaugurado cuatro nuevos destinos y reanudado cinco rutas estacionales, lo que demuestra tanto la fortaleza de la demanda en nuestra red como el ritmo de nuestro crecimiento».

«Al entrar en el periodo de máxima demanda de viajes de verano, estamos desplegando nuestro programa estival más ambicioso hasta la fecha. Con el apoyo de 23 aeronaves adicionales y una fuerte demanda procedente de todo el mundo, seguimos creciendo con confianza, ampliando nuestra red, aumentando la capacidad y atrayendo a más visitantes a Abu Dabi», añadió.

Para responder al aumento de visitantes y facilitar aún más los viajes a Abu Dabi, Etihad y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi han lanzado un seguro médico de viaje gratuito para los visitantes internacionales que vuelen a la capital emiratí en vuelos operados por la aerolínea.

La iniciativa, disponible entre julio y diciembre de 2026 y gestionada por la aseguradora National Insurance Company-Daman, ofrece a los viajeros elegibles hasta 15 días de cobertura médica en los EAU, incluidos los pasajeros que utilicen el programa de escalas de Etihad, que sigue atrayendo a un número creciente de visitantes al transformar una escala en unas vacaciones.

Las cuatro nuevas rutas reflejan la amplitud de la red en expansión de Etihad. Cracovia ofrece acceso a una de las grandes ciudades culturales de Europa, mientras que Palma de Mallorca establece una conexión directa entre Abu Dabi y las Islas Baleares. Damasco refuerza la conectividad regional y Zanzíbar incorpora a la red uno de los destinos turísticos más demandados del océano Índico.

Las últimas aperturas de rutas forman parte de la estrategia de la aerolínea para ampliar su presencia internacional, con un crecimiento alineado con la demanda de los mercados clave. Estas incorporaciones refuerzan la conectividad entre Abu Dabi y destinos estratégicos de Europa, Oriente Próximo y el océano Índico, consolidando el papel de la capital emiratí como un dinámico centro global de conexiones.