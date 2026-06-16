Del Toro conquista el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con su segunda victoria consecutiva en alto

PARÍS, 16 de junio de 2026 (WAM) – Isaac Del Toro culminó una excelente semana de competición en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes al imponerse en la última etapa y hacerse con la clasificación general tras otra actuación dominante en la alta montaña, en la llegada final en alto al Plateau de Solaison.

El mexicano coronó una semana dominante en los Alpes con el triunfo general, mientras el equipo sumó su 39.ª victoria. El ciclista de 22 años afrontó la última jornada a poca distancia del líder de la carrera, Luke Tuckwell (Red Bull Bora-hansgrohe), y protagonizó una gran actuación para recuperar el maillot amarillo. La etapa final, de 120 kilómetros desde Beaufort, incluyó cuatro grandes ascensiones y más de 4.000 metros de desnivel positivo, con cierre en la exigente subida al Plateau de Solaison, una de las más duras de los Alpes.

Después de ganar en la cima del Grand Colombier en la séptima etapa, Del Toro y el UAE Team Emirates-XRG afrontaron la última jornada con una estrategia clara. El equipo controló la carrera durante todo el recorrido montañoso y llegó al pie de la subida final con Del Toro bien colocado.

Isaac Del Toro afirmó: «Es una victoria muy especial para mí y para todo el equipo. Llegamos al último fin de semana convencidos de que aún podíamos luchar por la carrera y todos se comprometieron plenamente con ese objetivo. El equipo estuvo increíble en la subida final y todos trabajaron muchísimo durante la semana. Ganar una carrera como esta frente a rivales tan fuertes me da mucha confianza».

«He aprendido mucho esta temporada y ahora estoy ilusionado con el próximo reto. El Tour de Francia será algo completamente nuevo para mí, pero este resultado demuestra que avanzamos en la dirección correcta», añadió.

Para Del Toro, la victoria suma otro gran éxito en carreras por etapas a una temporada 2026 de consolidación, en la que ya había logrado los triunfos generales en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático. Su victoria en el Tour Auvergne, en carreteras tradicionalmente utilizadas como último banco de pruebas antes de julio, supone otra señal importante de cara a la que será su primera participación en el Tour de Francia el próximo mes.