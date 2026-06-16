100 toneladas de ayuda de Emiratos Árabes Unidos son enviadas a Gaza en el marco de la operación "Chivalrous Knight 3"

SHARJAH, 16 de junio de 2026 (WAM) — Siguiendo las directrices del jeque Saud bin Rashid Al Mualla, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Umm Al Qaiwain, la Fundación Benéfica y Humanitaria Saud bin Rashid Al Mualla ha contribuido al envío urgente de un avión de ayuda humanitaria con 100 toneladas de alimentos y leche de fórmula para bebés destinadas a la Franja de Gaza, en el marco de la operación "Chivalrous Knight 3", en apoyo del pueblo palestino afectado.

El jeque Majid bin Saud bin Rashid Al Mualla, presidente del Patronato de la fundación, supervisó los preparativos del avión de ayuda humanitaria.

Asimismo, elogió a los equipos y voluntarios que participan en la operación "Chivalrous Knight 3", destacando sus esfuerzos para hacer llegar la asistencia humanitaria a los beneficiarios.

También afirmó que Emiratos Árabes Unidos continuará desempeñando su noble misión humanitaria de apoyo a las comunidades afectadas por crisis y de promoción de los valores de generosidad y solidaridad a escala internacional.

La aeronave partió del Aeropuerto Internacional de Sharjah con destino a la ciudad de Al Arish, en la República Árabe de Egipto, como paso previo a la entrega de su carga en la Franja de Gaza. El envío forma parte de los esfuerzos humanitarios continuos de Emiratos Árabes Unidos para apoyar al pueblo palestino y contribuir a aliviar su sufrimiento humanitario.

Esta contribución refleja el compromiso del jeque Saud bin Rashid con el respaldo a las iniciativas humanitarias y de socorro de Emiratos Árabes Unidos, así como con el apoyo al pueblo palestino en Gaza mediante la provisión de sus necesidades básicas y la mitigación de las dificultades que afronta.

A través de la operación "Chivalrous Knight 3", Emiratos Árabes Unidos continúa llevando a cabo una amplia gama de iniciativas humanitarias y de ayuda destinadas a apoyar al pueblo palestino, reafirmando su compromiso histórico de asistir a quienes más lo necesitan y de fortalecer los valores de solidaridad y cooperación humanitarias.