Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Francia abordan las relaciones bilaterales y la evolución de la situación regional al margen de la cumbre del G7

ÉVIAN-LES-BAINS (Francia), 16 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, al margen de la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains, Francia.

Durante el encuentro, ambos dirigentes repasaron las sólidas relaciones que mantienen Emiratos Árabes Unidos y Francia y analizaron vías para ampliar la cooperación, especialmente en los ámbitos de la inversión, la tecnología, la inteligencia artificial, la energía y la cultura, en el marco de la asociación estratégica entre ambos países.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones de interés común, con especial atención a los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Emmanuel Macron la cálida acogida recibida y expresó su reconocimiento por la invitación a participar en la cumbre del G7. También deseó a Francia éxito en la presidencia de las reuniones y en el impulso de resultados que contribuyan a la prosperidad y al desarrollo de los pueblos del mundo.