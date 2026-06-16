El presidente de Emiratos se reúne con la primera ministra italiana al margen de la cumbre del G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, abordaron vías para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales en el marco de la asociación estratégica entre los EAU y la República Italiana.

Durante una reunión celebrada al margen de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, Mohamed bin Zayed y Meloni analizaron la cooperación bilateral en sectores clave como la economía, la inversión, la energía, la tecnología y la inteligencia artificial.

Ambas partes también examinaron diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común.

La reunión abordó asimismo la importancia de la cumbre del G7 para reforzar la cooperación internacional frente a los desafíos globales compartidos y para apoyar la estabilidad económica.