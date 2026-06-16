El presidente de Emiratos se reúne con el canciller alemán al margen de la cumbre del G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, al margen de la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains, Francia.

Ambos dirigentes repasaron las relaciones bilaterales y abordaron vías para ampliar la cooperación, especialmente en sectores relacionados con el desarrollo. Asimismo, reafirmaron su compromiso de fortalecer los vínculos entre ambos países para apoyar las aspiraciones de progreso y prosperidad de sus pueblos.

Los dos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

La reunión abordó además varias cuestiones clave incluidas en la agenda de la cumbre del G7, así como la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos globales y promover la prosperidad compartida.