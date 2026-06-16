El presidente de Emiratos se reúne con los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea al margen de la cumbre del G7 en Francia

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al margen de la cumbre del G7 que se celebra en la ciudad francesa de Évian-les-Bains.

Durante el encuentro, las partes abordaron la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea, así como las vías para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales en beneficio de sus intereses comunes.

Las conversaciones también trataron las negociaciones en curso sobre un Acuerdo de Asociación Estratégica entre los EAU y la UE, destacando su papel en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y en el establecimiento de un marco integral de cooperación.

Mohamed bin Zayed y los responsables europeos analizaron asimismo las oportunidades de cooperación en tecnología avanzada e inteligencia artificial para impulsar el desarrollo mutuo y la prosperidad compartida.

Todas las partes reafirmaron su compromiso común de fortalecer las relaciones entre los EAU y la Unión Europea, especialmente en ámbitos relacionados con el desarrollo. En este contexto, destacaron las negociaciones en curso para un acuerdo de libre comercio entre ambas partes, señalando que su conclusión supondría un avance significativo en las relaciones comerciales bilaterales.

La reunión también permitió examinar diversos asuntos de interés común, incluidos los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.