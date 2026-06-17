Más de 4.200 personas visitan el Pabellón Nacional de los EAU en la segunda jornada de Eurosatory 2026 en París

PARÍS, 17 de junio de 2026 (WAM) -- El Pabellón Nacional de Emiratos Árabes Unidos mantuvo su fuerte dinamismo durante la segunda jornada de Eurosatory 2026, al recibir 4.240 visitantes en el certamen, que se celebra hasta el 19 de junio en el centro de exposiciones Paris Nord Villepinte. El pabellón acogió además 104 reuniones estratégicas de alto nivel entre entidades nacionales del sector de la defensa y socios internacionales, reforzando su papel como plataforma de referencia para la cooperación global en materia de defensa.

Con el respaldo del Ministerio de Defensa de los EAU y del Consejo Tawazun para el Desarrollo de las Capacidades de Defensa, y organizado por ADNEC Group, empresa perteneciente a Modon, el pabellón sitúa al sector nacional de defensa emiratí en el centro de uno de los encuentros más importantes de la industria a escala mundial.

Celebrada cada dos años en París, Eurosatory reúne al ecosistema internacional de defensa y seguridad, incluidas fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, empresas, instituciones, expertos e innovadores. El pabellón de los EAU es uno de los 40 pabellones nacionales presentes en Eurosatory 2026 y ha despertado un notable interés entre delegaciones oficiales y líderes de la industria, incluidas delegaciones militares de alto nivel procedentes de Kuwait y Marruecos.

Durante la segunda jornada del evento, EDGE Group firmó cinco memorandos de entendimiento, entre ellos uno con Safran Electronics & Defense para ampliar el alcance de la cooperación conjunta en distintas áreas de actividad de ambas compañías. Asimismo, EDGE Group y 4iG Space and Defence Technologies, una destacada empresa húngara de defensa y tecnología, suscribieron un acuerdo preliminar para crear una empresa conjunta en Hungría centrada en tecnologías de defensa no letales a través de CONDOR Non-Lethal Technologies, entidad perteneciente a EDGE.

También se firmaron acuerdos con Leonardo, Business France y Naval Group, reflejando el compromiso del grupo con la industria europea de defensa y con el establecimiento de alianzas estratégicas que refuercen la posición de los EAU dentro de las cadenas de valor globales.

La participación en Eurosatory constituye una puerta de acceso a mercados internacionales clave, ofreciendo a las empresas nacionales contacto directo con compradores, inversores y responsables de la toma de decisiones a nivel mundial, al tiempo que pone de manifiesto el compromiso de los EAU con el fortalecimiento de las asociaciones internacionales en materia de defensa y con la promoción de la innovación.

El Pabellón Nacional de los EAU reúne a destacados especialistas de entidades nacionales, entre ellos ingenieros, diseñadores de productos y expertos en defensa. Los visitantes están invitados a recorrer el pabellón durante toda la semana para conocer las últimas innovaciones emiratíes en defensa y seguridad, interactuar con altos responsables del sector y expertos militares, y descubrir las soluciones avanzadas que se exhiben.

Eurosatory 2026 permanecerá abierto hasta el 19 de junio en el centro de exposiciones Paris Nord Villepinte. El Pabellón Nacional de los EAU se encuentra en los espacios interiores G415 y H415, pabellón 5A, y en el espacio exterior EXTPE6A, stand A190.