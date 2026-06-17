El presidente de Emiratos recibe una llamada del primer ministro de Grecia para abordar el fortalecimiento de la asociación estratégica

ABU DABI, 17 de junio de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, durante la cual ambos dirigentes abordaron vías para seguir reforzando la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.

Los dos líderes analizaron la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos la economía, la inversión, la tecnología, la inteligencia artificial, las energías renovables, la sostenibilidad, las infraestructuras y la cultura, en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambas naciones. Las conversaciones se enmarcaron en la Asociación Estratégica Integral que mantienen Emiratos Árabes Unidos y Grecia.

Asimismo, ambas partes examinaron varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, especialmente los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Los dos dirigentes subrayaron la importancia de intensificar los esfuerzos para promover la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, destacando que estos elementos son fundamentales para hacer realidad las aspiraciones de desarrollo y prosperidad de los pueblos de la región.