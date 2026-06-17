Los líderes de Emiratos felicitan a la presidenta de Islandia con motivo del Día Nacional

ABU DABI, 17 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a la presidenta de Islandia, Halla Tómasdóttir, con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron asimismo mensajes similares de felicitación a la presidenta Tómasdóttir y a la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, con motivo de la celebración.