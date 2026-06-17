El presidente de Emiratos se reúne con el presidente de Egipto al margen de la cumbre del G7 en Francia

ÉVIAN-LES-BAINS (Francia), 17 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, al margen de la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains, Francia.

Ambos dirigentes abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en diversos sectores en apoyo de las aspiraciones de desarrollo de ambos países.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones de interés común, en particular los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para promover la estabilidad regional.

La reunión también permitió abordar varios temas clave incluidos en la agenda de la cumbre del G7, así como la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos compartidos y fomentar la prosperidad común.