EDGE y EM&E Group cierran un acuerdo para crear una empresa conjunta en los EAU

PARÍS, 17 de junio de 2026 (WAM) – EM&E Group, uno de los principales grupos españoles especializados en innovación y tecnologías de defensa y seguridad, y EDGE, grupo emiratí de tecnología avanzada y defensa, firmaron hoy en Eurosatory el acuerdo para la creación de una empresa conjunta en Emiratos Árabes Unidos, cuya constitución anunciaron por primera vez en febrero.

La nueva compañía, que inicialmente contaba con una cartera comercial valorada en 1.500 millones de dólares, ha incrementado sus previsiones en un 15 %, hasta alcanzar los 1.725 millones de dólares.

El acuerdo, firmado por Omar Al Zaabi, presidente comercial de EDGE Group, y Fernando Fernández, consejero delegado de EM&E Group, establece las normas que regirán la nueva empresa, cuyo inicio de operaciones está previsto para el último trimestre de 2026.

El objetivo principal de esta empresa conjunta será la promoción internacional de los sistemas avanzados de armamento desarrollados por EM&E Group mediante un modelo de coproducción. La compañía española liderará una importante transferencia tecnológica que permitirá al ecosistema industrial y tecnológico de EDGE fabricar diferentes componentes de estos sistemas en territorio emiratí, mientras que la producción del resto del producto continuará realizándose en España. Además, la nueva empresa desarrollará una nueva estación de armamento adaptada a las últimas necesidades del sector global de la defensa.

Omar Al Zaabi afirmó: «Esta empresa conjunta incorpora la producción de sistemas avanzados de armamento de EM&E a la base industrial de EDGE, proporcionándonos una plataforma más sólida para atender a clientes de todo el mundo. El aumento de nuestra cartera comercial hasta los 1.725 millones de dólares desde febrero confirma el fuerte interés que existe por lo que construiremos juntos, y esperamos que la nueva compañía inicie sus operaciones en el plazo previsto».

Por su parte, Fernando Fernández señaló: «Con la firma de este acuerdo, la empresa conjunta con EDGE se convierte en una realidad tangible que impulsa nuestra internacionalización y pone de relieve la innovación tecnológica que lideramos desde España. La combinación del carácter puntero de nuestros sistemas de armamento con la capacidad industrial y tecnológica de EDGE no solo dinamiza nuestras capacidades globales de exportación, sino que también establece una base sólida para liderar conjuntamente el desarrollo de nuevas soluciones de vanguardia en seguridad y defensa».