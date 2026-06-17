El Hospital Flotante de los EAU en Al Arish recibe cinco nuevos casos procedentes de la Franja de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

AL ARISH, 17 de junio de 2026 (WAM) – El Hospital Flotante de Emiratos Árabes Unidos, ubicado en el puerto de Al Arish, en Egipto, ha recibido a cinco pacientes y heridos palestinos procedentes de la Franja de Gaza para recibir atención y tratamiento médico, como parte de los continuos esfuerzos humanitarios y sanitarios de los EAU en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, destinados a apoyar al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento.

Con la llegada de estos nuevos casos, el número total de pacientes atendidos por el hospital desde la reapertura del paso fronterizo de Rafah asciende a 95. A su llegada, equipos médicos y de enfermería especializados realizaron las evaluaciones y exámenes necesarios y elaboraron planes de tratamiento adecuados para cada paciente, de acuerdo con los más altos estándares médicos establecidos.

El Hospital Flotante de los EAU continúa desempeñando su misión humanitaria y sanitaria mediante la prestación de servicios médicos especializados a los pacientes procedentes de la Franja de Gaza, gracias a personal médico cualificado y equipamiento avanzado que contribuyen a proporcionar la atención y el tratamiento necesarios a los enfermos y heridos.

La dirección del hospital reafirmó su plena disposición para recibir más casos y ofrecer una respuesta médica inmediata, reforzando así los esfuerzos humanitarios de los EAU para apoyar al sector sanitario y respaldar al pueblo palestino en las circunstancias actuales.