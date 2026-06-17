El Banco Central de los EAU mantiene el tipo de interés de referencia en el 3,65 %

ABU DABI, 17 de junio de 2026 (WAM) - El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha decidido mantener en el 3,65 % el tipo de interés de referencia aplicable a la Facilidad de Depósito a Un Día (ODF, por sus siglas en inglés).

La decisión se adoptó después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara que mantiene sin cambios el tipo de interés aplicado a los saldos de reservas (IORB, por sus siglas en inglés).

El CBUAE también decidió mantener el tipo de interés aplicable a los préstamos de liquidez a corto plazo concedidos por la entidad en 50 puntos básicos por encima del tipo de referencia para todas las facilidades permanentes de crédito.

El tipo de referencia, vinculado al IORB de la Reserva Federal estadounidense, indica la orientación general de la política monetaria y proporciona un suelo efectivo para los tipos de interés del mercado monetario a un día en Emiratos Árabes Unidos.