EAU y Catar firman un memorando de entendimiento sobre protección de datos en proyectos conjuntos

DOHA, 17 de junio de 2026 (WAM) – El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior del Estado de Catar para proteger los datos y la información relacionados con proyectos conjuntos en materia de seguridad.

El acuerdo fue suscrito durante una visita oficial a Catar de una delegación del Ministerio del Interior de los EAU encabezada por el subsecretario del ministerio, el general de división Khalifa Harib Al Khaili, quien fue recibido por el subsecretario del Ministerio del Interior catarí, Abdullah bin Khalaf bin Hattab Al Kaabi.

El memorando abarca seis proyectos conjuntos entre ambas partes, entre ellos la interconexión de redes, el sistema bilateral de conexión electrónica para infracciones de tráfico, la integración de los sistemas de tráfico, la transferencia y recuperación de importes correspondientes a multas de tráfico, así como el intercambio electrónico de datos y huellas dactilares de personas deportadas y de huellas no identificadas.

La firma del acuerdo se enmarca en los esfuerzos para reforzar la cooperación y la coordinación en materia de seguridad entre ambos países hermanos, contribuyendo a una mayor eficiencia en el intercambio de información y experiencias de seguridad, así como a un mejor aprovechamiento de las tecnologías avanzadas al servicio de la seguridad y la estabilidad.

Asimismo, el memorando tiene como objetivo seguir desarrollando el marco de cooperación conjunta en materia de seguridad y fortalecer la integración de los servicios y proyectos de seguridad entre ambas partes.