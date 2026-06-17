El Pabellón de los EAU acoge 92 reuniones y más de 3.100 visitantes en la tercera jornada de Eurosatory 2026

PARÍS, 17 de junio de 2026 (WAM) – El Pabellón de Emiratos Árabes Unidos en Eurosatory 2026 continúa sirviendo de plataforma para que las entidades nacionales refuercen sus alianzas internacionales. Durante la tercera jornada del certamen, el pabellón recibió 3.125 visitantes y acogió 92 reuniones entre entidades emiratíes y empresas y delegaciones internacionales del sector de la defensa, consolidando aún más la posición de los EAU como socio de confianza en el panorama mundial de la defensa.

Con el respaldo del Ministerio de Defensa de los EAU y del Consejo Tawazun para el Desarrollo de las Capacidades de Defensa, y organizado por ADNEC Group, empresa perteneciente a Modon, el pabellón ofrece una muestra unificada de las capacidades de defensa del país, reuniendo bajo un mismo techo a las principales entidades nacionales del sector para interactuar con actores internacionales de la industria y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

A lo largo de la jornada, EDGE Group celebró 19 reuniones, Resource Industries mantuvo 14 encuentros y Emirates Cable Corporation Interconnect participó en 12 reuniones. La cooperación entre las empresas nacionales emiratíes y los principales actores internacionales de los sectores de defensa y seguridad en Eurosatory pone de manifiesto el compromiso de los EAU con el fortalecimiento de las asociaciones internacionales en materia de defensa y con el impulso de la innovación.

Por su parte, ADNEC Group, que participa en Eurosatory 2026 para promocionar los eventos nacionales de defensa, celebró 47 reuniones en el pabellón y en su propio espacio expositivo relacionadas con la edición de 2027 de la Exposición Internacional de Defensa (IDEX), la Exposición de Defensa Naval y Seguridad Marítima (NAVDEX), la edición de 2029 de la Exposición de Sistemas No Tripulados (UMEX), la Exposición de Simulación y Entrenamiento (SimTEX) y la edición de 2029 de la Exposición Internacional de Seguridad Nacional y Resiliencia (ISNR).

Durante la jornada también se firmaron varios memorandos de entendimiento y acuerdos. EDGE Group y EM&E Group, uno de los principales grupos españoles especializados en innovación y tecnologías para la defensa y la seguridad, firmaron un acuerdo para establecer una empresa conjunta en los EAU. Asimismo, EDGE Group suscribió un memorando de entendimiento con Thermoteknix, compañía británica especializada en sistemas de visión térmica infrarroja, visión nocturna y realidad aumentada aplicados a los sectores de defensa y seguridad.

Además, EDGE Group firmó otro memorando de entendimiento con Ursa Major, empresa estadounidense del sector aeroespacial y de defensa dedicada a la fabricación de motores para cohetes y sistemas de propulsión hipersónica.

El Pabellón de los EAU recibió la visita de varios líderes de la industria y delegaciones militares, entre ellas una representación de las Fuerzas Armadas de Brasil, así como del director ejecutivo de COGES Events, organizadora de Eurosatory 2026, el general de división retirado Charles Beaudouin. Estas visitas, junto con los recorridos por el pabellón y la presentación de productos desarrollados por la industria nacional de defensa emiratí, reflejan la calidad y la creciente competitividad del sector de defensa de los EAU en el escenario internacional.

El Pabellón de los EAU seguirá recibiendo visitantes durante las dos últimas jornadas de Eurosatory en los espacios interiores G415 y H415, pabellón 5A, y en el espacio exterior EXTPE6A, stand A190, del recinto ferial Parc des Expositions de Villepinte, en París. Allí continuará exhibiendo las últimas innovaciones emiratíes en defensa y seguridad y facilitando el contacto con altos responsables de la industria y expertos del sector.