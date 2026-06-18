Los EAU muestran su visión cultural como país invitado de honor en la 32.ª Feria Internacional del Libro de Pekín

PEKÍN, 18 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos inauguró su participación como país invitado de honor en la 32.ª Feria Internacional del Libro de Pekín, que se celebra del 17 al 21 de junio en el Centro Nacional de Convenciones de la capital china.

La participación está organizada conjuntamente por la Embajada de los EAU en Pekín y el Ministerio de Cultura bajo el lema «Sociedad y personas», que refleja la visión del país de situar a las personas en el centro de la experiencia cultural y subraya la profundidad de la Asociación Estratégica Integral entre los EAU y la República Popular China.

Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, embajador de los EAU en China, inauguró el pabellón principal del país, denominado «Casa de los EAU», en presencia de Mubarak Al Nakhi, subsecretario del Ministerio de Cultura, así como de varios responsables emiratíes y chinos.

Durante una visita al pabellón emiratí, el ministro de Cultura, Salem bin Khalid Al Qasimi, destacó que esta participación se produce en un momento en que el conocimiento adquiere una importancia creciente como recurso estratégico y motor fundamental del desarrollo y la competitividad.

El ministro afirmó que los EAU mantienen su compromiso de invertir en el desarrollo de un ecosistema integral del conocimiento que impulse la creatividad y la innovación, y que proporcione un entorno propicio para la producción y difusión de contenidos tanto a nivel regional como internacional. Según explicó, estos esfuerzos contribuyen a reforzar la identidad nacional, preservar el patrimonio cultural y consolidar su presencia en el panorama cultural global.

Añadió que las ferias del libro ya no son únicamente espacios para exhibir publicaciones, sino que se han convertido en plataformas internacionales para el intercambio de ideas y para anticipar las transformaciones que experimentan los sectores del conocimiento y la edición.

«Desde esta perspectiva, la participación de los EAU en la Feria Internacional del Libro de Pekín constituye una oportunidad para dar a conocer la experiencia nacional en la construcción de un sector cultural y del conocimiento avanzado, mostrar la identidad nacional y sus valores de apertura, tolerancia y convivencia, y reforzar la presencia del país en los debates internacionales sobre el futuro de la cultura y la economía del conocimiento», afirmó.

Salem bin Khalid subrayó asimismo que los EAU continúan desarrollando políticas e iniciativas culturales destinadas a consolidar la cultura y el conocimiento entre las prioridades nacionales de desarrollo, aumentar la contribución del sector cultural a la economía, mejorar la calidad de vida y fomentar una sociedad capaz de innovar y generar conocimiento, preservando al mismo tiempo la identidad nacional como uno de los pilares fundamentales de la modernización y el desarrollo del país.

Durante la visita, el ministro recorrió las distintas secciones del pabellón emiratí y las exposiciones presentadas por instituciones culturales y académicas participantes, además de conocer las principales publicaciones nacionales e iniciativas culturales expuestas.

Por su parte, el embajador Hussain bin Ibrahim Al Hammadi afirmó que la participación de los EAU como país invitado de honor representa un hito importante en las relaciones entre Emiratos y China, que continúan fortaleciéndose en múltiples ámbitos.

Según explicó, esta participación refleja la convicción compartida de ambos países sobre el papel fundamental de la cultura y el conocimiento para acercar a los pueblos y abrir nuevas vías de cooperación humana y creativa. «También refleja la visión de los EAU de fortalecer su presencia cultural global y promover el intercambio intelectual y literario con diferentes culturas y civilizaciones», señaló.

El embajador añadió que la designación de los EAU como país invitado de honor es el resultado de años de esfuerzos culturales y diplomáticos sostenidos por la embajada emiratí en Pekín en colaboración con socios chinos.

Asimismo, destacó que esta participación se apoya en los logros alcanzados durante el último año mediante la organización de eventos culturales y literarios conjuntos y el lanzamiento de iniciativas destinadas a promover el diálogo y el intercambio de conocimientos, lo que ha contribuido a aumentar la visibilidad de la cultura emiratí entre el público chino y a generar nuevas oportunidades de cooperación entre las instituciones culturales de ambos países.

Al Hammadi subrayó también que la participación de los EAU responde a una visión nacional que considera la cultura, el conocimiento y la creatividad como pilares esenciales del desarrollo sostenible y de la economía del futuro.

«Las industrias culturales y creativas ya no constituyen únicamente una actividad cultural; se han convertido en motores del desarrollo económico y social, así como en fuentes de innovación y producción de conocimiento. En este contexto, los EAU continúan apoyando a creadores, editores y productores de contenido, al tiempo que consolidan su posición como plataforma global para la creatividad y el intercambio cultural, y como punto de encuentro entre culturas y civilizaciones a través de la literatura, las artes y el conocimiento», concluyó.