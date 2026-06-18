Los EAU ocupan el quinto puesto mundial en competitividad general, según Mohammed bin Rashid

DUBÁI, 18 de junio de 2026 (WAM) - El vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmó que Emiratos Árabes Unidos continúa, bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, avanzando en su trayectoria de desarrollo y consolidando su posición como modelo global de competitividad y excelencia en todos los sectores.

«Bajo el liderazgo de Mohamed bin Zayed, los EAU siguen reafirmando su lugar entre las naciones más competitivas del mundo. El IMD World Competitiveness Yearbook 2026 nos sitúa en el quinto puesto mundial, en el primero en rendimiento económico, líderes en 21 indicadores, entre ellos burocracia y capacidad de adaptación de las políticas gubernamentales, y entre los cinco primeros del mundo en 67 indicadores», señaló Mohammed bin Rashid.

Añadió que «estos resultados son fruto de una visión nacional, de instituciones sólidas y de equipos que trabajan y cumplen objetivos en todos los sectores. Para nosotros, la competitividad no es una clasificación que perseguir, sino un estándar que nos imponemos cada día. Es lo que mejora la calidad de vida de nuestra población, genera la confianza del mundo y confirma que los EAU avanzan con firmeza hacia un futuro de mayor prosperidad y liderazgo».

Asimismo, subrayó que el país seguirá reforzando su posición como destino preferente para los inversores, polo de atracción para el talento y la ambición globales, y socio de referencia para emprendedores e innovadores, destacando que estos resultados reflejan la fortaleza y capacidad de adaptación del modelo de desarrollo emiratí.

El desempeño de los EAU en el IMD World Competitiveness Yearbook 2026, publicado por el Centro Mundial de Competitividad del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD), con sede en Lausana (Suiza), sitúa al país entre los diez primeros del mundo en 118 indicadores y entre los cinco primeros en 67 criterios y subfactores clave.

El país ocupa el primer lugar mundial en 21 indicadores, entre ellos burocracia, capacidad de adaptación de las políticas gubernamentales, empleo, experiencia internacional, cultura nacional, sistema de valores y calidad del transporte aéreo.

Asimismo, los EAU se sitúan en segunda posición mundial en confianza ciudadana en la inteligencia artificial, creación de empresas, representación femenina en el Parlamento y gestión urbana. También ocupan el tercer puesto en imagen y marca país, acceso de la sociedad a la inteligencia artificial, ingresos por turismo, exportación de bienes e infraestructuras energéticas, y el cuarto lugar en eficiencia gubernamental, inversión empresarial en inteligencia artificial y marco jurídico y regulatorio.

Los resultados reflejan los avances logrados por el país en ámbitos como el mercado laboral, la innovación, la transformación digital, las infraestructuras, la educación y las políticas públicas, reforzando su posición competitiva tanto a escala regional como internacional.

El IMD World Competitiveness Yearbook es una de las referencias más prestigiosas a nivel mundial para medir la competitividad de los países. La edición de 2026 analiza 70 economías y combina datos estadísticos con encuestas de opinión realizadas a directivos de la comunidad empresarial internacional para evaluar la eficacia con la que los países gestionan sus recursos y generan prosperidad sostenible.

El informe se estructura en torno a cuatro grandes factores: rendimiento económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructuras. En total, incluye 20 subfactores y 342 criterios de competitividad que abarcan dimensiones económicas, administrativas y sociales.