flydubai inaugura vuelos directos a Bengasi

DUBÁI, 18 de junio de 2026 (WAM) – La aerolínea flydubai inauguró su primera ruta a Bengasi, en Libia, convirtiéndose en la primera compañía aérea de Emiratos Árabes Unidos en operar vuelos al Aeropuerto Internacional Benina de Bengasi (BEN).

Con el lanzamiento de este servicio, que contará con tres frecuencias semanales, flydubai amplía su red en África hasta alcanzar 13 destinos en nueve países.

El vuelo inaugural aterrizó el miércoles y fue recibido con el tradicional saludo de cañones de agua y una bienvenida por parte de las autoridades aeroportuarias locales.

«Con la llegada de la intensa temporada de verano y mientras seguimos ampliando nuestras operaciones, nuestros clientes pueden beneficiarse de una nueva puerta de entrada a África gracias al lanzamiento de nuestro nuevo servicio directo a Bengasi. Ya estamos registrando una sólida demanda para los tres vuelos semanales a esta ciudad y esperamos seguir ampliando nuestra presencia en Libia en los próximos años», afirmó Hamad Obaidalla, director comercial de flydubai.

Por su parte, Sudhir Sreedharan, vicepresidente sénior de Operaciones Comerciales de la compañía, señaló que «África sigue siendo un mercado de importancia estratégica para flydubai y estamos encantados de incorporar Bengasi a nuestra red».

La nueva ruta se ofrece en el marco del acuerdo de código compartido entre flydubai y Emirates, lo que permite a los pasajeros beneficiarse de conexiones más fluidas, un único billete, facturación del equipaje hasta el destino final y acceso a una amplia red combinada de destinos.

Los vuelos operarán desde la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes.