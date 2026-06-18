Maqsoud Kruse aborda con la OTAN el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el extremismo y el terrorismo

BRUSELAS, 18 de junio de 2026 (WAM) – Maqsoud Kruse, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para la lucha contra el extremismo y el terrorismo, realizó una visita oficial a Bruselas en el marco de la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), durante la cual mantuvo varias reuniones de alto nivel.

Kruse reafirmó el compromiso de los EAU con las asociaciones internacionales constructivas destinadas a reforzar la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como global.

Durante la visita, se reunió con Christian Buck, secretario general adjunto de la OTAN para Operaciones y coordinador especial para la lucha contra el terrorismo, así como con Javier Colomina, representante especial para la Vecindad Sur y secretario general adjunto adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad. Los encuentros sirvieron para explorar ámbitos de cooperación, coordinación e intercambio de experiencias en la lucha contra el extremismo y el terrorismo.

Las conversaciones pusieron de relieve la importancia de reforzar la cooperación, coordinar los esfuerzos internacionales y construir alianzas eficaces para combatir todas las formas de extremismo y terrorismo. Asimismo, se abordó la financiación de grupos terroristas y el uso que estos hacen de las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial para difundir discursos e ideologías extremistas.

En este contexto, Kruse destacó que los EAU adoptan un enfoque basado en la promoción de los valores de tolerancia, convivencia y moderación para hacer frente al extremismo y a los discursos de odio, así como en la lucha y penalización de todas las formas de discriminación y el fortalecimiento de una cultura de respeto mutuo, considerados pilares fundamentales para combatir el terrorismo.