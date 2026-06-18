La Autoridad Nacional de Medios participa en la Feria Internacional del Libro de Pekín

PEKÍN, 18 de junio de 2026 (WAM) – La Autoridad Nacional de Medios de Emiratos Árabes Unidos (NMA, por sus siglas en inglés) participa en la 32.ª Feria Internacional del Libro de Pekín 2026, en la que los EAU son el país invitado de honor.

La NMA presenta sus iniciativas en el pabellón «Al Bait Al Emarati» (La Casa Emiratí), ubicado en el Centro Nacional de Convenciones de China.

Supervisado por la Embajada de los EAU en China y organizado conjuntamente con el Ministerio de Cultura, el pabellón opera bajo el lema «Comunidad y personas». La participación emiratí tiene como objetivo reforzar la presencia cultural internacional del país y destacar sus logros en los ámbitos de la edición, la creación de contenidos y las industrias creativas.

La NMA expone su papel regulador en el sector de los medios de comunicación, especialmente sus esfuerzos para desarrollar marcos legislativos de apoyo, supervisar publicaciones e impulsar iniciativas de traducción. También pone de relieve el crecimiento sostenido del ecosistema editorial de los EAU, respaldado por una avanzada infraestructura cultural y sólidas alianzas internacionales.

Mohammed Saeed Al Shehhi, vicepresidente de la NMA, afirmó que la designación de los EAU como país invitado de honor refleja el creciente prestigio internacional del país en el ámbito cultural y la sólida asociación basada en el conocimiento que mantiene con China. Asimismo, destacó que la feria constituye una plataforma de primer nivel para compartir la experiencia emiratí en el desarrollo de contenidos y mostrar el dinamismo de su panorama cultural.

«Nuestra participación está alineada con la visión de nuestro liderazgo, que considera la cultura un puente fundamental para la comunicación entre los pueblos y una base esencial para construir la cooperación y el entendimiento internacionales», señaló Al Shehhi.

Añadió que «a través de nuestra función reguladora, buscamos proporcionar un entorno favorable para las industrias editorial y de contenidos. Esto contribuye a consolidar a los EAU como un centro mundial del conocimiento y la cultura, así como un espacio de referencia para creadores y editores de todo el mundo. La Feria Internacional del Libro de Pekín constituye además una importante plataforma para fortalecer la presencia mediática de los EAU en Asia y destacar los logros del país en los sectores editorial y creativo».

Al Shehhi indicó que la autoridad continúa desarrollando políticas y regulaciones que favorecen el crecimiento del sector editorial y acompañan la rápida transformación digital en la creación de contenidos, reforzando así la competitividad y el alcance global de esta industria.

Al Bait Al Emarati forma parte de una serie de iniciativas culturales organizadas por la Embajada de los EAU en Pekín para promover la identidad y el mensaje cultural del país en China. El pabellón reúne a más de 120 participantes en representación de más de 20 entidades federales y locales, además de instituciones culturales y académicas, ofreciendo una visión integral del panorama cultural y creativo de Emiratos Árabes Unidos.