El director general de FANR visita la central nuclear de Barakah y destaca la supervisión regulatoria permanente

ABU DABI, 18 de junio de 2026 (WAM) – Hamad Al Kaabi, director general de la Autoridad Federal de Regulación Nuclear (FANR), visitó la central nuclear de Barakah para revisar las actividades de supervisión regulatoria que lleva a cabo el organismo en la instalación y conocer el estado operativo de la planta.

Durante la visita, Al Kaabi recibió información detallada sobre el funcionamiento de las cuatro unidades de la central nuclear de Barakah, incluidos los programas de parada para recarga de combustible y las actividades de mantenimiento. La visita puso de relieve el compromiso continuo de FANR con la garantía de una operación segura, protegida y exclusivamente pacífica del programa nuclear emiratí mediante una supervisión regulatoria sólida e independiente.

Al Kaabi también se reunió con los equipos que participaron en la respuesta al reciente incidente registrado en la central nuclear de Barakah. En este contexto, elogió la eficaz aplicación de los protocolos establecidos de seguridad, protección y preparación ante emergencias, que contribuyeron a preservar la seguridad de la instalación y a proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente.

Asimismo, destacó el alto nivel de coordinación, preparación y profesionalidad demostrado durante toda la gestión del incidente, señalando que ello refleja la solidez y resiliencia del marco regulatorio y operativo nuclear de Emiratos Árabes Unidos. Reiteró además la importancia de garantizar que las instalaciones nucleares permanezcan protegidas y seguras en todas las circunstancias, de conformidad con las normas internacionales y las mejores prácticas.

Además, Al Kaabi se reunió con el equipo de ocho inspectores residentes de FANR destinados de forma permanente en la central nuclear de Barakah y reafirmó el compromiso de la autoridad de mantener una sólida presencia regulatoria sobre el terreno. También agradeció a los inspectores su dedicación y sus continuos esfuerzos para supervisar las operaciones nucleares y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

El director general subrayó la importancia de su función en la provisión de una supervisión regulatoria independiente e instruyó a los equipos de inspección de FANR a continuar sus actividades de control para garantizar la seguridad, la protección y las salvaguardias de la instalación en todas las condiciones operativas.

FANR mantiene un amplio programa de inspección en la central de Barakah que abarca la seguridad nuclear, la protección física, la protección radiológica y las salvaguardias, con el objetivo de verificar el cumplimiento del marco regulatorio de los EAU y de las normas internacionales.