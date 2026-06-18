La Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Presidencial de los EAU lanza «Zayed», un portavoz impulsado por inteligencia artificial

ABU DABI, 18 de junio de 2026 (WAM) – En un paso que refleja el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en inteligencia artificial y gobernanza orientada al futuro, la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Presidencial de los EAU ha lanzado «Zayed», un portavoz impulsado por inteligencia artificial diseñado para comunicar las iniciativas, prioridades estratégicas y actividades internacionales de la oficina mediante tecnologías digitales avanzadas.

La iniciativa introduce un nuevo enfoque de la comunicación institucional, aprovechando la inteligencia artificial para transmitir contenidos y mensajes estratégicos en un formato dinámico, accesible y orientado al futuro.

Mariam bint Mohammed Almheiri, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Presidencial, afirmó: «La trayectoria de los EAU en el ámbito de la inteligencia artificial se basa en una visión clara establecida por nuestro liderazgo, una visión que entiende la innovación no solo como un avance tecnológico, sino como una fuerza capaz de empoderar a las sociedades y fortalecer las conexiones humanas».

Añadió: «El lanzamiento de Zayed refleja nuestro compromiso de adoptar tecnologías transformadoras de manera que refuercen la comunicación de la Oficina de Asuntos Internacionales y permitan una interacción más profunda y significativa con audiencias de distintas generaciones».

La iniciativa encarna la visión de largo plazo de los EAU de situar la innovación en el centro de la gobernanza y refleja las ambiciones del país en el marco de la Estrategia de Inteligencia Artificial de los EAU 2031, que busca consolidar a Emiratos como uno de los principales centros mundiales de inteligencia artificial, tecnologías avanzadas y servicios gubernamentales de nueva generación.

A través de Zayed, la Oficina de Asuntos Internacionales aspira a reforzar la participación pública mediante una plataforma de comunicación inteligente, dinámica y accesible.

El lanzamiento se produce en un momento en que los EAU continúan acelerando sus inversiones en inteligencia artificial, infraestructuras digitales y economías del futuro, reforzando su posición como uno de los países líderes en la adopción de esta tecnología en ámbitos como la administración pública, la educación, la investigación y los sectores estratégicos.

Zayed contribuirá a difundir las actividades e iniciativas de la oficina mediante un enfoque moderno e innovador, generando nuevas oportunidades para conectar con las generaciones más jóvenes y ampliar el alcance de sus comunicaciones.