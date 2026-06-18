Declaración conjunta de Emiratos Árabes Unidos y Bélgica sobre la extradición de tres personas reclamadas por las autoridades belgas

ABU DABI, 18 de junio de 2026 (WAM) – El ministro de Justicia de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, y la ministra de Justicia del Reino de Bélgica, Annelies Verlinden, mantuvieron una conversación telefónica sobre la extradición de tres personas reclamadas por las autoridades belgas.

Los individuos eran buscados en virtud de notificaciones rojas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la pertenencia a grupos criminales organizados transnacionales.

Las extradiciones se llevaron a cabo de conformidad con decisiones y resoluciones dictadas por las autoridades judiciales competentes de Emiratos Árabes Unidos, en aplicación del tratado de extradición suscrito entre los EAU y el Reino de Bélgica.

Ambos ministros afirmaron que estas extradiciones reflejan un firme compromiso compartido con el Estado de derecho, el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, especialmente los delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el tráfico ilícito de estupefacientes.

Asimismo, subrayaron la importancia de este logro, que pone de manifiesto la solidez de la cooperación jurídica y judicial entre ambos países y su compromiso mutuo de garantizar que las personas acusadas de delitos graves comparezcan ante la justicia.

Al Nuaimi reiteró el compromiso de los EAU de reforzar la cooperación judicial bilateral con Bélgica. Destacó la importancia de la colaboración internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional, cortar las fuentes de financiación derivadas del blanqueo de capitales y perseguir a los responsables de delitos financieros, contribuyendo así a reforzar la seguridad y la estabilidad y a consolidar el Estado de derecho tanto a nivel regional como internacional.

Por su parte, Verlinden expresó su profundo agradecimiento a las autoridades emiratíes por sus continuos esfuerzos para fortalecer la cooperación judicial mutua.

La ministra elogió el papel desempeñado por las autoridades judiciales y policiales de los EAU durante todas las fases del proceso de extradición y destacó que esta operación constituye un ejemplo exitoso de cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.