Los EAU mantienen su respuesta humanitaria urgente para apoyar a las víctimas del terremoto en Filipinas

MANILA, 18 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos continúa prestando apoyo a los afectados por el terremoto registrado en la provincia filipina de Sarangani, en el marco de una respuesta humanitaria de emergencia.

En este contexto, el equipo de respuesta de los EAU, en presencia del embajador emiratí en Filipinas, Mohamed Obaid Salem Al Qatam Alzaabi, distribuyó alrededor de 700 paquetes de alimentos y 500 galones de agua potable a las familias afectadas de la provincia, en coordinación con las autoridades locales.

El plan de respuesta de los EAU para las próximas fases contempla la distribución de más de 20.000 paquetes de alimentos y 20.000 galones de agua potable con el objetivo de atender las necesidades de los residentes afectados y ayudar a las familias a recuperarse de las consecuencias del terremoto.

El equipo de respuesta emiratí también realizó visitas de campo a varias de las zonas afectadas y evaluó directamente las condiciones y necesidades humanitarias de las familias para garantizar el mayor impacto posible sobre el terreno.

Esta respuesta humanitaria refleja el compromiso de los EAU de mantener su papel activo en el apoyo a las poblaciones afectadas por desastres naturales en todo el mundo y de reforzar los valores de solidaridad y cooperación internacional.