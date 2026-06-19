La ayuda de los EAU devuelve la esperanza a las familias afectadas por el terremoto en Filipinas, afirma la alcaldesa de General Santos

GENERAL SANTOS, 19 de junio de 2026 (WAM) – La alcaldesa de General Santos, Lorelie Pacquiao, elogió la asistencia humanitaria urgente proporcionada por Emiratos Árabes Unidos a los afectados por el terremoto en el sur de Filipinas, al considerar que este apoyo refleja los arraigados valores humanitarios del país y contribuye a aliviar el sufrimiento de las familias y los niños afectados, además de cubrir sus necesidades esenciales.

Las declaraciones de Pacquiao se produjeron durante una reunión con el equipo de respuesta de los EAU desplegado actualmente en Filipinas para supervisar la situación y apoyar a los afectados por el seísmo que sacudió la región meridional del país.

«Los EAU demuestran de manera constante su compromiso de prestar ayuda a quienes la necesitan en todo el mundo, apoyando a las comunidades en momentos de dificultad y desastre», afirmó la alcaldesa de General Santos.

Añadió que «valoramos enormemente el apoyo brindado por los EAU al pueblo filipino en estas circunstancias tan difíciles. La ayuda humanitaria emiratí no consiste únicamente en proporcionar alimentos, medicinas y productos básicos, sino también en ofrecer a las familias afectadas una sensación de seguridad y esperanza, al tiempo que contribuye a aliviar el sufrimiento de los niños que vivieron momentos difíciles a causa del terremoto y del miedo, las pérdidas y los daños ocasionados en viviendas e infraestructuras».