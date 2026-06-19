Los EAU mantienen su apoyo a los refugiados y desplazados, afirma Hamdan bin Zayed

ABU DABI, 19 de junio de 2026 (WAM) – El representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC), Hamdan bin Zayed Al Nahyan, afirmó que Emiratos Árabes Unidos, bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha defendido de forma constante la causa de los refugiados y mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades desplazadas en todo el mundo.

Hamdan bin Zayed señaló que los EAU adoptan un enfoque integral respecto a las cuestiones relacionadas con los refugiados y los desplazamientos forzosos, centrado en el desarrollo de soluciones innovadoras para mitigar sus consecuencias humanitarias y de desarrollo, abordar sus causas profundas mediante el apoyo a las comunidades más vulnerables y promover iniciativas que refuercen la seguridad, la estabilidad, la paz, la convivencia y la fraternidad humana.

Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora cada año el 20 de junio, Hamdan bin Zayed destacó que las iniciativas pioneras de los EAU destinadas a empoderar a los refugiados complementan los esfuerzos internacionales para aliviar las dificultades derivadas del desplazamiento y contribuir a ofrecerles mejores condiciones de vida.

En este contexto, puso de relieve las iniciativas de Fatima bint Mubarak, conocida como la «Madre de la Nación», presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia, de la Fundación para el Desarrollo de la Familia y presidenta honoraria de la Media Luna Roja de Emiratos, orientadas a mejorar las condiciones de los refugiados a través del Fondo Sheikha Fatima para las Mujeres Refugiadas, creado por iniciativa suya.

El fondo ha reforzado sus continuos esfuerzos para empoderar económica, social y psicológicamente a las mujeres refugiadas y ha impulsado una transformación cualitativa en los programas y proyectos dirigidos a las mujeres de comunidades en desarrollo.

Hamdan bin Zayed subrayó que los esfuerzos de los EAU para mejorar la calidad de vida de los refugiados se basan en los valores y principios humanitarios que el país ha defendido durante décadas, con el objetivo de aliviar las dificultades del desplazamiento, ayudar a los refugiados a reconstruir sus vidas y apoyar a las comunidades de acogida mediante proyectos de desarrollo que atienden necesidades sanitarias, educativas y básicas.

Asimismo, destacó la asociación estratégica entre la Media Luna Roja de Emiratos y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en apoyo a los refugiados de todo el mundo. Esta cooperación ha permitido la puesta en marcha de numerosas iniciativas, programas y proyectos que han contribuido significativamente a mejorar los servicios prestados a los refugiados, especialmente en los ámbitos de la salud y la educación.

Por último, Hamdan bin Zayed elogió la labor de ACNUR en la atención a millones de refugiados y en la mejora de sus condiciones humanitarias.