Los EAU condenan enérgicamente el atentado terrorista contra el aeropuerto de la capital de Níger

ABU DABI, 20 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el atentado terrorista perpetrado contra el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, en la capital de la República de Níger, que causó decenas de muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de los EAU a este tipo de actos criminales y su rechazo permanente a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo que buscan socavar la seguridad y la estabilidad.

Asimismo, el ministerio expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de Níger por este atroz ataque, y transmitió sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.