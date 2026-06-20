Los EAU intensifican la asistencia humanitaria en países afectados por desastres y crisis

ABU DABI, 20 de junio de 2026 (WAM) - Emiratos Árabes Unidos ha ampliado recientemente sus operaciones humanitarias en varios países afectados por desastres naturales y emergencias sanitarias, proporcionando asistencia de emergencia a comunidades de Siria, Filipinas, la República Democrática del Congo y Uganda.

A través de la Agencia de Ayuda de los EAU, se entregó apoyo urgente a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por el río Éufrates en Siria, incluyendo suministros básicos de socorro y materiales de refugio. Los equipos desplegados sobre el terreno realizaron evaluaciones directas en coordinación con las autoridades locales para identificar las necesidades prioritarias y prestar apoyo a las comunidades afectadas.

En Filipinas, los EAU continuaron sus labores de asistencia tras el fuerte terremoto que sacudió el sur del país y que dejó víctimas mortales, heridos y graves daños en las infraestructuras. La ayuda incluyó alimentos y agua potable, mientras que en la próxima fase de la operación está previsto distribuir más de 20.000 paquetes de alimentos y 20.000 galones de agua apta para el consumo.

La alcaldesa de General Santos, Lorelie Pacquiao, elogió el apoyo humanitario proporcionado por los EAU y lo calificó como una valiosa contribución para cubrir las necesidades inmediatas de las familias y comunidades afectadas.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos respaldó los esfuerzos internacionales para contener los brotes de ébola en África mediante su apoyo a las operaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la República Democrática del Congo y Uganda. En cooperación con socios internacionales, los EAU suministraron material médico y apoyo logístico destinado a reforzar la capacidad de respuesta local.

Estas intervenciones se suman a otras operaciones de ayuda llevadas a cabo por los EAU durante este año, entre ellas el apoyo a comunidades afectadas por inundaciones en Malasia y Mozambique, así como la asistencia humanitaria prestada a poblaciones afectadas por la sequía en Kenia.

Emiratos Árabes Unidos sigue siendo uno de los principales donantes humanitarios del mundo. Sus esfuerzos se centran en la respuesta a emergencias, el apoyo a la recuperación y la cooperación con socios internacionales para asistir a las comunidades más vulnerables y reforzar su resiliencia frente a las crisis.