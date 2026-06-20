Narváez logra una victoria de etapa para UAE Team Emirates-XRG en el Tour de Suiza

GINEBRA, 20 de junio de 2026 (WAM) – El ecuatoriano Jhonatan Narváez se adjudicó la tercera etapa del Tour de Suiza para el UAE Team Emirates-XRG. El corredor se impuso al esprint en un mano a mano entre los integrantes de la escapada del día, mientras el pelotón se quedó a escasos segundos de neutralizar la fuga.

Narváez superó a su compañero de escapada, el belga Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5 Pro Cycling), para sumar una nueva victoria de prestigio a su palmarés, apenas unas semanas después de conquistar tres etapas en el Giro de Italia.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG pasó 112 kilómetros en cabeza de carrera durante la jornada del viernes, antes de firmar el 41.º triunfo de la temporada para la formación emiratí.

Por su parte, su compañero de equipo Tadej Pogačar concluyó la etapa integrado en el pelotón principal y conservó su sólida ventaja al frente de la clasificación general de cara al fin de semana.

El esloveno aventaja en algo menos de tres minutos al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) cuando solo restan dos etapas para el final de la carrera.