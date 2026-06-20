Los EAU abogan por reforzar la cooperación económica y parlamentaria euro-mediterránea y del Golfo

MARRAKECH, 20 de junio de 2026 (WAM) – El presidente del Consejo Nacional Federal (FNC) de Emiratos Árabes Unidos, Saqr Ghobash, afirmó que la cooperación económica, la colaboración parlamentaria y el intercambio de experiencias entre los países euro-mediterráneos y del Golfo son fundamentales para afrontar los rápidos cambios económicos y tecnológicos y promover el desarrollo sostenible.

Durante su intervención en la cuarta edición del Foro Económico Parlamentario de Marrakech para la Región Euro-Mediterránea y del Golfo, Ghobash destacó que la región dispone de los recursos, los mercados y la experiencia necesarios para construir un modelo exitoso de cooperación económica y de desarrollo.

Según señaló, el foro constituye una plataforma importante para transformar las aspiraciones compartidas en iniciativas prácticas, proyectos y asociaciones que beneficien a los pueblos de la región.

Ghobash subrayó que la integración económica, la promoción del comercio y la inversión, el desarrollo de infraestructuras y sistemas logísticos, así como el intercambio de conocimientos, son motores esenciales del desarrollo sostenible y de la competitividad.

Asimismo, destacó que la inversión en las personas sigue siendo el eje central del desarrollo, haciendo hincapié en la importancia de empoderar a los jóvenes, mejorar la educación y la formación, fomentar la innovación y el emprendimiento, y aumentar la participación de las mujeres en la actividad económica.

El presidente del FNC señaló que los avances tecnológicos, la economía digital y la inteligencia artificial ofrecen importantes oportunidades para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida, subrayando la necesidad de seguir invirtiendo en innovación, infraestructuras digitales y desarrollo de capacidades.

También puso de relieve la importancia de la sostenibilidad, afirmando que las inversiones en economía verde, energías limpias y soluciones innovadoras pueden contribuir tanto al crecimiento económico como a la construcción de un futuro más sostenible.

Ghobash explicó que los EAU han adoptado un modelo de desarrollo centrado en el capital humano, la diversificación económica, la innovación y la sostenibilidad, al tiempo que continúan ampliando sus alianzas internacionales para promover la prosperidad compartida y el crecimiento a largo plazo.

Asimismo, destacó el papel de los parlamentos en el impulso del desarrollo mediante legislaciones modernas, el fortalecimiento del entorno de inversión, el fomento de la innovación y la promoción de la transparencia y la buena gobernanza.

En este sentido, señaló que la diplomacia parlamentaria constituye un canal eficaz para el diálogo, el intercambio de conocimientos y el apoyo a iniciativas destinadas a reforzar la cooperación económica y de desarrollo.

Ghobash instó a los parlamentos a seguir respaldando los esfuerzos de desarrollo mediante reformas legislativas, iniciativas económicas y una mayor interacción entre los distintos actores para afrontar los desafíos y oportunidades emergentes.

Añadió que las capacidades y aspiraciones compartidas de los países euro-mediterráneos y del Golfo ofrecen una base sólida para profundizar la cooperación y desarrollar alianzas que impulsen el crecimiento sostenible y la prosperidad en toda la región.

Finalmente, expresó su esperanza de que el foro dé lugar a iniciativas y asociaciones concretas que fortalezcan aún más la cooperación y contribuyan al desarrollo sostenible y a la prosperidad compartida.

También destacó las sólidas relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, señalando que los vínculos entre ambos países continúan fortaleciéndose en diversos ámbitos bajo la orientación de sus respectivos liderazgos, lo que contribuye a ampliar la cooperación y la asociación estratégica entre ambas naciones.