La operación Chivalrous Knight 3 envía 786 toneladas de ayuda a Gaza

GAZA, 21 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, a través de la operación Chivalrous Knight 3, continúa sus esfuerzos humanitarios en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Esta semana entraron en el enclave cinco convoyes de ayuda compuestos por 64 camiones que transportaban 786 toneladas de paquetes de alimentos y suministros para refugio.

El equipo humanitario emiratí desplegado en Al Arish sigue preparando y enviando asistencia de socorro de forma continua mediante un sistema operativo integrado destinado a atender las necesidades humanitarias de la población palestina y garantizar que la ayuda llegue a los beneficiarios dentro de la Franja.

Estos convoyes forman parte de los esfuerzos continuados de los EAU para aliviar el sufrimiento de los afectados en Gaza, proporcionando bienes esenciales y apoyando a las familias palestinas en medio de la actual situación humanitaria.

La ayuda se distribuye en coordinación con las autoridades egipcias, lo que contribuye a mantener el flujo de asistencia humanitaria y de emergencia hacia la Franja y a reforzar la respuesta a las necesidades existentes sobre el terreno.

La operación Chivalrous Knight 3 reafirma el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de continuar apoyando al pueblo palestino y refleja su arraigada política humanitaria de asistir a las personas necesitadas y a las comunidades afectadas mediante la prestación de distintos tipos de ayuda humanitaria y de emergencia.