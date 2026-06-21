Los EAU concluyen una histórica participación como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Pekín 2026

PEKÍN, 21 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos concluyó su histórica participación como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Pekín 2026, celebrada del 17 al 21 de junio en el Centro Nacional de Convenciones de China, con la participación de más de 1.700 expositores de 82 países y una asistencia superior a los 300.000 visitantes.

La Casa Emiratí fue el eje central de la participación de los EAU y ofreció a los visitantes una experiencia cultural integral que mostró la literatura emiratí, el sector editorial, el patrimonio nacional, la innovación y las industrias culturales y creativas del país.

El pabellón presentó una amplia muestra del panorama cultural emiratí gracias a la participación de 30 expositores nacionales y la exhibición de más de 469 publicaciones, reforzando la posición de los EAU como centro global de cultura, creatividad e intercambio de conocimiento.

El espacio acogió más de 140 actividades culturales, entre ellas actuaciones de Al Ayyala, interpretaciones de Al Sheela, arte de henna, la tradicional Casa del Café, demostraciones de tejido Al Sadu y muestras de gastronomía emiratí. Además, se celebraron 23 mesas redondas, el lanzamiento de dos libros, dos sesiones de firma de ejemplares, espectáculos artísticos, talleres y experiencias interactivas. Estas actividades reflejaron la diversidad de la escena cultural emiratí y pusieron de relieve la creciente contribución del país al enriquecimiento del diálogo cultural internacional.

Uno de los momentos más destacados de la participación emiratí fue el reconocimiento al profesor Mohamed Binhuwaidin, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos, quien recibió el XIX Premio Especial del Libro de China en reconocimiento a su destacada contribución al fortalecimiento de los intercambios académicos, culturales e intelectuales entre China y el mundo árabe.

La zona infantil de La Casa Emiratí despertó un notable interés y recibió a más de 2.000 niños y familiares durante los días de la feria. En este espacio se organizaron más de 75 sesiones de narración de cuentos, además de diversas actividades educativas e interactivas destinadas a fomentar el hábito de la lectura entre las nuevas generaciones y acercarlas a la riqueza de la cultura emiratí.

La experiencia cultural de los EAU se extendió más allá del recinto ferial mediante representaciones de Al Ayyala en cuatro destacados espacios comerciales de Pekín. Estas actuaciones atrajeron a miles de visitantes y permitieron al público chino conocer una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural inmaterial emiratí.

Según los resultados de las encuestas realizadas, el 98 % de los visitantes de La Casa Emiratí expresó una valoración positiva de la experiencia, mientras que el 95,6 % afirmó que la participación había ampliado su conocimiento sobre los EAU y su cultura.

La participación de Emiratos Árabes Unidos como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Pekín 2026 constituye un nuevo hito en la creciente asociación cultural entre los EAU y la República Popular China, y sienta las bases para futuras colaboraciones en los ámbitos de la edición, la educación, la traducción, la innovación y las industrias creativas.