Tadej Pogačar arrasa en la contrarreloj y se acerca al triunfo en el Tour de Suiza

GINEBRA, 21 de junio de 2026 (WAM) – El ciclista del UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogačar se impuso con autoridad en la contrarreloj individual de la cuarta etapa del Tour de Suiza, firmando una actuación sobresaliente en una jornada marcada por las altas temperaturas y la velocidad del recorrido.

Después de que el portugués João Almeida conquistara la clasificación general de la prueba el año pasado, su compañero de equipo volvió a demostrar el potencial de la formación emiratí al adjudicarse la victoria de etapa.

Pogačar ganó la contrarreloj por menos de un segundo de ventaja, pero dejó claro que sigue siendo el gran dominador de la carrera. Quienes aspiren a arrebatarle el maillot amarillo deberán ofrecer una actuación excepcional en la quinta y última etapa, que se disputará este domingo.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG afrontará la jornada decisiva con más de cuatro minutos de ventaja sobre sus principales rivales, una diferencia que refuerza su condición de favorito para llevarse la clasificación general.

La victoria de este sábado supone su segundo triunfo parcial de la semana y el tercero para el equipo emiratí en cuatro días de competición, después del éxito logrado por Jhonatan Narváez en la tercera etapa.

«Hacía mucho calor y el recorrido era muy rápido. Me sentí muy bien, con buenas piernas, y no sabía que estaba luchando por la victoria», declaró Pogačar.

«Solo quería darlo todo. Sabía que estaba cerca, pero después del punto intermedio ya no tenía referencias de tiempos, así que me concentré en ir al máximo hasta la meta. Lo conseguí y estoy muy feliz de haber logrado la victoria», añadió.

Clasificación general del Tour de Suiza 2026 tras la cuarta etapa:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) – 10h 56m 29s

2. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – a 4m 22s

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) – a 4m 27s

4. Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) – a 5m 16s

5. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) – a 6m 54s.