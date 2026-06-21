El Foro de Medios Emiratí reunirá este lunes en Dubái a líderes de opinión y figuras del sector

DUBÁI, 21 de junio de 2026 (WAM) - Bajo el patrocinio de Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicegobernante segundo de Dubái y presidente del Consejo de Medios de Dubái, este lunes comenzará la undécima edición del Foro de Medios Emiratí.

Organizado por el Club de Prensa de Dubái, el encuentro reunirá a destacados líderes de opinión, altos responsables institucionales, profesionales de la comunicación y creadores de contenido de todo Emiratos Árabes Unidos para analizar el papel de los medios nacionales en un contexto marcado por los rápidos cambios regionales e internacionales. Los debates también abordarán cómo reforzar la capacidad del ecosistema mediático nacional para afrontar los desafíos emergentes y seguir contribuyendo positivamente al desarrollo de la sociedad.

El foro, que se celebrará durante una jornada en el hotel Mandarin Oriental Downtown Dubai, llega en un momento especialmente relevante para la región. En medio de transformaciones aceleradas y desafíos sucesivos, los participantes examinarán el papel de los medios como socios clave en la promoción de los valores nacionales, el fortalecimiento de la confianza pública y el fomento de la cohesión social.

El programa incluye varias sesiones destacadas, entre ellas una ponencia principal titulada «Cuando la nación llama: los medios en tiempos de crisis», a cargo de Abdulla bin Mohammed Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios de los EAU. La sesión estará moderada por Nada Al Shaibani, de Dubai Media Incorporated.

Otra sesión, titulada «Más allá de la crisis: el próximo capítulo», contará con la participación de Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la Comisión de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal de los EAU, y estará dedicada a reflexionar sobre la etapa posterior a las crisis. El debate será moderado por Mona Al Raisi, de la Autoridad de Radiodifusión de Sharjah.

El foro también pondrá de relieve la posición de los EAU como destino internacional para la inversión y los negocios mediante la sesión «EAU: donde la seguridad se encuentra con la oportunidad», en la que intervendrá Mohamed Al Abbar, fundador de Emaar y Noon y presidente de Eagle Hills. La conversación será moderada por Hamed bin Karam, director de Al Bayan.

Asimismo, se analizarán las implicaciones de seguridad nacional derivadas de los recientes acontecimientos regionales en la sesión «Protegiendo los cielos, tranquilizando a la nación», con la participación del general de brigada piloto AbdulNasir Al Humaidi, portavoz oficial del Ministerio de Defensa de los EAU. El encuentro abordará los esfuerzos nacionales para reforzar la seguridad de la población y transmitir confianza a la ciudadanía, así como la importancia de la coordinación entre las instituciones nacionales en la gestión de situaciones de crisis. La sesión estará moderada por Mohammed Al Ahmed, de la Red de Medios de Abu Dabi.

Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta y directora general del Consejo de Medios de Dubái y presidenta del Club de Prensa de Dubái, afirmó que la edición de este año se celebra en un momento decisivo que exige reconsiderar el papel y las responsabilidades de los medios ante los rápidos cambios que experimentan el mundo y la región.

«La undécima edición del foro llega tras uno de los periodos más complejos y delicados que ha vivido la región en los últimos años. Los importantes acontecimientos registrados en los ámbitos político, de seguridad, económico y mediático han puesto de manifiesto el papel esencial de los medios para promover la concienciación, reforzar la confianza y consolidar la narrativa nacional. A través de este foro buscamos impulsar un diálogo nacional responsable sobre cómo los medios pueden seguir desempeñando esta función, convencidos de que son un socio fundamental para promover la estabilidad y apoyar el desarrollo», señaló.

Añadió que «los medios emiratíes, inspirados en los valores promovidos por nuestro liderazgo visionario, representan un modelo avanzado caracterizado por la claridad de su mensaje, la capacidad de conectar rápidamente con la audiencia y un firme compromiso con la verdad. Estos son los pilares que deseamos seguir fortaleciendo dentro del ecosistema mediático».

«Creemos que reforzar la confianza pública es el mayor logro de los medios y que la fortaleza del mensaje nacional reside en su capacidad para llegar a las personas en el momento oportuno y desde fuentes fiables», añadió, destacando que los medios emiratíes han demostrado ser aliados esenciales para mejorar la concienciación pública y fortalecer la confianza en las instituciones nacionales durante los recientes acontecimientos regionales.

Por su parte, Maryam Al Mulla, directora del Club de Prensa de Dubái, afirmó que esta edición del foro se celebra en unas circunstancias excepcionales que requieren una nueva reflexión sobre el papel y las responsabilidades de los medios hacia la sociedad y la nación, así como sobre su contribución a la protección de los logros y avances del país.

«Nos hemos asegurado de que el foro de este año refleje las circunstancias excepcionales que atraviesa la región y los desafíos que estas plantean, abordando cuestiones que van más allá de los debates mediáticos tradicionales para ofrecer una conversación más amplia y profunda sobre la concienciación, la confianza, las narrativas nacionales y el papel crucial de los medios en tiempos de grandes transformaciones», explicó.

«Esta edición reúne a representantes de distintos ámbitos del sector mediático para debatir los retos y oportunidades que afrontan los medios emiratíes, imaginar su futuro y reforzar su preparación para responder a las exigencias de la próxima etapa», añadió.

Al Mulla destacó también que el foro busca fomentar una cultura de diálogo e intercambio de experiencias que contribuya al desarrollo de los medios nacionales y fortalezca su presencia e influencia a escala local, regional e internacional.

Desde su creación en 2013, el Foro de Medios Emiratí se ha consolidado como una plataforma nacional de referencia para el diálogo sobre comunicación. Al reunir a representantes de todo el panorama mediático de los EAU, contribuye al desarrollo de los medios nacionales y acompaña las ambiciones y la visión de futuro del país.