La cabeza de serie de los EAU conquista el oro en el Grand Slam de judo de Ulán Bator

ULÁN BATOR, 22 de junio de 2026 (WAM) – Eliza Litif, integrante de la selección nacional de judo de Emiratos Árabes Unidos y cabeza de serie en la categoría de menos de 78 kilogramos, conquistó la medalla de oro en el Grand Slam de Ulán Bator, que concluyó hoy en la capital de Mongolia.

Litif firmó una destacada actuación durante toda la competición de menos de 78 kilos. En las rondas preliminares derrotó a la austríaca Elena Deng y a la colombiana Brenda Olaya, antes de imponerse en semifinales a la alemana Alina Böhm. Posteriormente culminó su participación con una victoria sobre la francesa Audrey Tcheuméo en la final, asegurándose así la medalla de oro.

Por su parte, Dofar Kosov protagonizó una sólida actuación en la categoría de menos de 100 kilogramos, aunque se vio obligado a retirarse por lesión antes del combate por la medalla de bronce frente al ruso Idar Bifov.

Previamente, el judoca emiratí había logrado victorias ante el croata Zlatko Kumric y el mongol Khuderchuluun, finalizando finalmente en cuarta posición.

Mohammed bin Thaaloob Al Darei, presidente de la Federación de Judo de los EAU, elogió los resultados obtenidos por el equipo nacional en el torneo y destacó su importancia para sumar puntos en la clasificación de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028.

Asimismo, confirmó que la preparación de la selección emiratí, actualmente la mejor clasificada del mundo árabe, continuará con vistas a su participación en el Gran Premio de Qingdao, que se celebrará en la ciudad china del 26 al 28 de junio bajo la organización de la Asociación China de Judo.

La delegación emiratí estará compuesta por once judocas, hombres y mujeres, que aspiran a cosechar nuevos éxitos en la competición.