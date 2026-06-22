El equipo de respuesta de los EAU evalúa las labores de ayuda en el sur de Filipinas

MANILA, 22 de junio de 2026 (WAM) – El equipo de respuesta de Emiratos Árabes Unidos visitó un centro de acogida para las personas afectadas por el terremoto que sacudió la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas, e inspeccionó las operaciones del hospital de campaña, además de evaluar las condiciones de los desplazados e identificar sus necesidades humanitarias más urgentes.

Durante la visita, el equipo supervisó el funcionamiento del hospital de campaña, revisó los servicios médicos prestados a los pacientes y evaluó las necesidades de los afectados con el fin de facilitar la rápida provisión de ayuda humanitaria.

Mohamed Obaid Al Qattam Al Zaabi, embajador de los EAU en la República de Filipinas, afirmó que la visita forma parte de los esfuerzos humanitarios continuos de Emiratos Árabes Unidos para apoyar a las personas afectadas por el terremoto y refleja la tradicional política del país de prestar asistencia a los pueblos golpeados por desastres y crisis humanitarias.

Los EAU han diversificado la ayuda destinada a los damnificados por el seísmo mediante el suministro de alimentos, artículos de primera necesidad y asistencia humanitaria urgente, como parte de su contribución activa a los esfuerzos internacionales para mitigar las consecuencias humanitarias provocadas por el terremoto en la provincia de Sarangani.